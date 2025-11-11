Hamas: Direnişin silahı müzakere konusu değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, hareketin ateşkes sürecine “ulusal sorumluluk” anlayışıyla ve Filistin halkının temel haklarını koruma çerçevesinde yaklaştığını belirterek, “Direniş hakkı meşrudur, bu haktan ancak bağımsız Filistin devleti kurulduktan sonra bahsedilebilir” dedi.

Hamdan, Şarm eş-Şeyh’te yürütülen ateşkes müzakerelerine dair yaptığı açıklamada, mevcut anlaşmanın önceki mutabakatlardan farklı olarak kalıcı ateşkesi öngördüğünü ve Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkını zımnen tanıdığını ifade etti. Hamas lideri, görüşmelerin ilk aşamasında önceliğin savaşın durdurulması, esir takası, insani yardımların Gazze’ye girişine izin verilmesi ve işgalci İsrail güçlerinin çekilmesi olduğunu vurguladı.

Hamdan, hareketin liderliği tarafından detaylı şekilde değerlendirilen ateşkes kararının neredeyse oybirliğiyle onaylandığını ve tüm tarafların mutabık kalınan maddelere bağlı kaldığını söyledi. Ayrıca, Gazze’nin savaş sonrası yönetimine dair önerilen “ulusal komite” veya “toplumsal destek komitesi” fikrinin hâlen Filistinli gruplar arasında istişare edildiğini belirtti.

Direnişin silahları konusunda konuşan Hamdan, “Silahların geleceği, ancak Filistin halkının egemen devletini kurmasıyla tartışılabilir. Direnişin silahsızlandırılmasını öngören her girişim başarısız olmuştur” dedi.

Hamdan, ateşkesin uygulanmasına dair garantilerin arabulucular ve ABD tarafından sözlü olarak verildiğini, olası ihlallerde müdahale edecek ortak bir takip komitesi kurulduğunu söyledi. Hamas’ın sahadaki gelişmeleri yakından izlediğini vurgulayan Hamdan, “İşgalcilerin saldırıları sürerse ateşkesin geleceği de tehlikeye girer” ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da El-Mesire kanalına yaptığı açıklamada, işgalci İsrail’in ateşkesi sistematik biçimde ihlal ettiğini belirterek, “Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 250’den fazla Filistinli, Siyonist saldırılarda şehit edildi” dedi. Kasım, İsrail’in Refah sınır kapısını kapalı tuttuğunu, insani yardımların girişini engellediğini ve böylece Gazze’deki insani krizi derinleştirdiğini söyledi.

Kasım, arabulucuların İsrail üzerindeki baskıyı artırmak için somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Hamas’ın ateşkes maddelerine tamamen bağlı kaldığını belirten sözcü, “Direniş, halkını korumak ve Filistin’in özgürlüğünü sağlamak için kararlılıkla yoluna devam edecektir” dedi.