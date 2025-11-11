Gazze’de Denge Değişmedi: Direniş Tutunuyor, Washington Çıkmazda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki savaşın seyrine dair yapılan son değerlendirmeler, İsrail’in beklediği “tam kontrol” hedefinden hâlâ çok uzakta olduğunu gösteriyor. Tel Aviv, kuzeyde ve orta bölgede askeri varlığını sürdürürken, güneydeki birçok mahalle hâlen direniş güçlerinin elinde.

Bölge kaynaklarına göre, İsrail ordusu topçu ateşi ve hava bombardımanlarıyla alan hâkimiyetini “uzaktan kontrol” yöntemine dönüştürmüş durumda. Ancak bu yöntem, ne sahadaki direnişi kırabildi ne de Gazze’nin tümünü İsrail’in denetimine geçirebildi.

Askeri analistler, bu tabloyu “siyasi başarısızlığın askeri araçlarla sürdürülmesi” olarak nitelendiriyor. Çünkü direnişin direncini kıramayan İsrail, artık savaşın hedefini değiştirmek yerine uluslararası kamuoyunda meşruiyet arayışına yönelmiş durumda.

Washington cephesi ise iki yönlü bir baskı içinde. Bir yandan İsrail’in sınırsız operasyon taleplerini dizginlemeye çalışırken, diğer yandan Arap müttefiklerine karşı “kriz yöneten” bir diplomasi yürütmek zorunda kalıyor. ABD’nin bölgedeki diplomatik hareketliliği bu nedenle sürekli bir “mekik diplomasisine” dönüşmüş durumda.

Diplomasi trafiğine rağmen sahada gerçekler değişmiyor: İsrail’in elinde yıkılmış şehirler, Hamas’ın elinde ise moral üstünlük ve devam eden bir direniş var. Uzmanlara göre bu denge, ne askeri ne de siyasi yöntemlerle kısa vadede değiştirilebilecek gibi görünmüyor.