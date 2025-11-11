Washington’dan Suriye Hamlesi: Sezar Yaptırımlarına 180 Günlük Ara

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Suriye politikasında dikkat çekici bir adım geldi. Hazine Bakanlığı, “insani ve ekonomik kolaylık” gerekçesiyle Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Ancak kararın perde arkasında, sadece insani değil, jeopolitik bir hesaplaşmanın yattığı belirtiliyor.

Washington, 2020’de yürürlüğe giren Sezar Yasası ile Suriye hükümetini, müttefiklerini ve Şam’la iş yapan tüm kurumları hedef almıştı. Yıllar boyunca bu yaptırımlar, ülkenin yeniden inşa sürecini fiilen felç ederken, bölge ülkeleriyle ekonomik entegrasyon girişimlerini de engellemişti.

Uzmanlara göre, yaptırımların geçici olarak askıya alınması, ABD’nin bölgedeki yeni dengeleri gözeten taktiksel bir manevrası. Özellikle Ürdün, Lübnan ve Irak üzerinden Şam’la ticari ve enerji hatlarını yeniden canlandırmak isteyen bölgesel aktörler, bu kararı temkinli bir iyileşme sinyali olarak değerlendiriyor.

Direniş ekseni çevrelerinde ise bu adım, Washington’un baskı gücünü koruyarak “kontrollü gevşeme” stratejisi izlediği şeklinde yorumlanıyor. Analistlere göre ABD, yaptırımları kaldırmak yerine geçici olarak askıya alarak hem Şam üzerindeki ekonomik kontrolü elinde tutmak hem de Arap başkentleriyle yürüttüğü diplomatik süreci dengelemek istiyor.

Suriye kaynakları ise karara ihtiyatla yaklaşıyor. Şam yönetimi, “gerçek bir değişim için yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiğini” vurgularken, bölge basınında bu hamle “Batı’nın siyasi taviz karşılığı yeni bir baskı yöntemi” olarak nitelendiriliyor.