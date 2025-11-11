Washington’dan Beyrut’a Ekonomik Kıskaç: Hedefte Hizbullah’ın Mali Damarı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da mali sistem üzerindeki dış baskılar giderek artıyor. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı bir heyet, son günlerde Beyrut’ta üst düzey ekonomi ve banka temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde öncelikli gündem, “nakit dolaşımına son verilmesi” ve “direnişle bağlantılı finansal kurumların kapatılması” oldu.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı, toplantı sonrası yaptığı kısa açıklamada, Karzu’l Hasen Derneği’nin kapatılmasının “an meselesi” olduğunu ifade etti. Bu açıklama, ülkede hem ekonomi çevrelerinde hem de halk arasında yankı uyandırdı. Direniş yanlısı çevreler, Washington’un bu taleplerinin “ekonomik savaşın açık ilanı” olduğunu belirtiyor.

Karzu’l Hasen Derneği, yıllardır dar gelirli ailelere faizsiz kredi sağlayan ve yerel ekonomide güçlü bir dayanışma ağı kuran bir kurum olarak biliniyor. ABD’nin bu kurumu hedef alması, doğrudan direnişin toplumsal tabanına darbe indirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi uzmanları, Washington’un Lübnan’ı “mali yaptırımlar ve bankacılık denetimi” üzerinden hizaya getirmeye çalıştığını belirtiyor. Bu strateji, direnişin finansal gücünü sınırlamanın ötesinde, Lübnan’ı bütünüyle dışa bağımlı hale getirme planı olarak da görülüyor.

Beyrut’taki siyasi kaynaklar, ABD’nin baskısının sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir hedef taşıdığını ifade ediyor: “Direnişi mali olarak çökertmeden bölgesel denklemde sonuç alınamayacağına inanıyorlar.”

Direniş çevreleri ise bu girişimlerin geri tepeceğini, halkın “ekonomik kuşatmaya karşı direnişi” toplumsal bir onur meselesine dönüştürdüğünü vurguluyor. Lübnan sokaklarında ise bu durum, artık açıkça dillendirilen bir cümleyle özetleniyor: “Kriz Washington’dan, direnç halktan geliyor.”