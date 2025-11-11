Macron ve Abbas Gazze İçin Masada: Barış ve Yardım Gündemde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Paris ve Ramallah arasında gerçekleşecek görüşme, Gazze’deki mevcut ateşkesi güçlendirme çabalarının en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Macron’un hedefi, taraflar arasında diyalog kanallarını açık tutarak, bölgede uzun vadeli bir barış zemini oluşturmak.

Görüşmede, Filistin Yönetimi’nin reform süreci ön plana çıkacak. Yetkililer, ekonomik ve kurumsal reformların insani yardımların etkin dağıtımı ve Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanması açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Macron’un bölgedeki diplomatik girişimi, sadece ateşkesi sürdürmeyi değil, aynı zamanda uluslararası toplumu Filistin’e destek sağlama yönünde harekete geçirmeyi de amaçlıyor. Fransa lideri, AB ve BM ile koordineli şekilde, insani yardımların kesintisiz sağlanması ve yönetim reformlarının hızlandırılması için Abbas’a destek sunacak.

Bölge analistleri, bu buluşmanın Gazze’deki mevcut gerilimi azaltma ve Filistin tarafının reform adımlarını hızlandırma açısından önemli bir diplomatik manevra olduğunu vurguluyor. Macron-Abbas görüşmesi, hem sahada hem de uluslararası arenada barış ve istikrar için belirleyici bir adım olarak öne çıkıyor.