Pakistan: ABD’nin Afganistan’da bıraktığı silahlar bölgeyi ateşe veriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Güvenlik Konseyi’nin hafif silahlar konulu açık oturumunda yaptığı konuşmada, Afganistan’da faaliyet gösteren terör gruplarının yasa dışı silahlara erişiminden duydukları endişeyi dile getirdi.

Ahmed, bu silahların önemli bir bölümünün Afganistan’ı 20 yıl boyunca işgal eden yabancı güçler, özellikle de ABD ordusu tarafından geride bırakıldığını belirtti. Pakistanlı diplomat, bu durumun yalnızca Pakistan’ın değil, tüm bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Pakistan’ın, Afganistan’dan komşu ülkelere yasa dışı silah kaçırılması girişimlerine dair somut bilgilere sahip olduğunu belirten Ahmed, bu silahların DEAŞ-H, Tahrik-i Taliban Pakistan, Beluç Kurtuluş Ordusu ve Leşker-i Mecid gibi örgütler tarafından sivillere ve güvenlik güçlerine karşı kullanıldığını söyledi.

Ahmed, geçici Afgan hükümetinin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve terör gruplarının bu silahlara ulaşmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan’daki işgal yıllarında ABD ve NATO güçlerinin ülkede devasa silah stokları kurduğu, ancak 2021’deki kaotik geri çekilme sırasında bu silahların büyük kısmını yanlarında götürmediği biliniyor. Bugün bölgedeki istikrarsızlığın temel sebeplerinden biri olarak işgalcilerin geride bıraktığı bu ölümcül miras gösteriliyor.