  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Lukaşenko’dan Washington’a Uyarı: Nükleer Silahların Konumu Gizli

11 Kasım 2025 - 17:25
News ID: 1749358
Lukaşenko’dan Washington’a Uyarı: Nükleer Silahların Konumu Gizli

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin nükleer kapasiteye sahip olduğunu ABD’ye bildirdiklerini açıkladı. Ancak, silahların tam yerleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadıklarını belirterek Washington’a diplomatik bir uyarı gönderdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Minsk yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus’un nükleer silah envanterine sahip olduğunu ve bu durumu ABD’ye resmi olarak ilettiklerini açıkladı. Ancak Başkan, “Silahların yerini paylaşmadık; bu bilgi stratejik bir sırdır” sözleriyle sınırlı açıklama yaptı.

Lukaşenko’nun bu hamlesi, hem Avrupa güvenlik dengelerini hem de Washington-Minsk ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı. Analistler, Belarus’un nükleer kapasitesini açıklamasının, özellikle NATO ve ABD’nin bölgedeki askeri planlarını etkileyecek bir mesaj niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Belarus’un jeopolitik konumu ve Rusya ile yakın iş birliği göz önünde bulundurulduğunda, bu açıklamanın bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyeli bulunuyor. Lukaşenko’nun “yer bilgisini gizli tutma” vurgusu, hem caydırıcılık hem de diplomatik baskı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu adımın ABD ve Avrupa’daki politika yapıcılar üzerinde yeni tartışmalar yaratacağını, Minsk’in nükleer mesajının ise hem güvenlik hem de siyasi alanlarda ciddi yankılar uyandıracağını ifade ediyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha