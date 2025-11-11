Lukaşenko’dan Washington’a Uyarı: Nükleer Silahların Konumu Gizli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Minsk yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus’un nükleer silah envanterine sahip olduğunu ve bu durumu ABD’ye resmi olarak ilettiklerini açıkladı. Ancak Başkan, “Silahların yerini paylaşmadık; bu bilgi stratejik bir sırdır” sözleriyle sınırlı açıklama yaptı.

Lukaşenko’nun bu hamlesi, hem Avrupa güvenlik dengelerini hem de Washington-Minsk ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı. Analistler, Belarus’un nükleer kapasitesini açıklamasının, özellikle NATO ve ABD’nin bölgedeki askeri planlarını etkileyecek bir mesaj niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Belarus’un jeopolitik konumu ve Rusya ile yakın iş birliği göz önünde bulundurulduğunda, bu açıklamanın bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyeli bulunuyor. Lukaşenko’nun “yer bilgisini gizli tutma” vurgusu, hem caydırıcılık hem de diplomatik baskı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu adımın ABD ve Avrupa’daki politika yapıcılar üzerinde yeni tartışmalar yaratacağını, Minsk’in nükleer mesajının ise hem güvenlik hem de siyasi alanlarda ciddi yankılar uyandıracağını ifade ediyor.