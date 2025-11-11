İslamabad’da Mahkeme Önünde Patlama: Can Kaybı ve Yaralılar Var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslamabad’da sabah saatlerinde meydana gelen patlama, mahkeme binasının çevresinde büyük paniğe yol açtı. Polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, patlamanın şiddeti nedeniyle bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Olayın hemen ardından bölge güvenlik çemberine alındı ve mahkeme binası geçici olarak tahliye edildi. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ve istihbarat birimleri soruşturmayı derinleştiriyor.

Yerel kaynaklar, çevrede büyük hasar oluştuğunu ve vatandaşların panik içinde güvenli bölgelere yönlendirildiğini aktardı. Patlamanın mahkeme önünde gerçekleşmesi, Pakistan’da adalet mekanizmasına yönelik güvenlik kaygılarını yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, olayın yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, ülke genelinde kamu düzeni ve hukuk sistemine yönelik olası etkilerini de değerlendireceklerini ifade ediyor. Yetkililer, halkı teyakkuzda olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.