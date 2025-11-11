İsrail Parlamentosu Skandal Karar: Esir Filistinlilerin İdamı Yasalaşıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv’deki Knesset’te yapılan oylamada, tutuklu Filistinlilerin idam edilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi. Karar, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı baskı ve hukuksuz uygulamaları bir kez daha gözler önüne serdi.

Direniş kaynakları, tasarının onaylanmasını “soykırımcı uygulamaların parlamenter düzeyde meşrulaştırılması” olarak nitelendiriyor. Kararın, özellikle Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinli esirler üzerinde doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, tasarının hem Cenevre Sözleşmeleri hem de temel insan hakları normlarıyla açıkça çeliştiğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri de kararın iptali için diplomatik girişimlerde bulunmayı planlıyor.

Filistinli liderler ve direniş çevreleri, bu adımın İsrail’in saldırgan politikalarını ve Filistin halkına yönelik baskıyı artırma amacı taşıdığını vurguluyor. Uzmanlar, tasarının kabulünün bölgedeki gerginliği yükselteceğini ve direniş ekseninin buna karşı koordineli bir yanıt hazırlığını hızlandıracağını öngörüyor.