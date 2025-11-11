Gazze’de Kırılgan Ateşkes Bir Ayı Geride Bıraktı: Siyonist Zulüm Devam Ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de varılan kırılgan ateşkes, sahada ciddi bir ihlal ve insani krizin devam etmesiyle gölgelendi. İsrail’in bu süre zarfında düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor. Mahalli sağlık ve yardım yetkilileri, tıbbi malzeme ve gıda eksikliğinin hayatları tehdit ettiğini belirtiyor.

Tel Aviv yönetimi, anlaşmada yer alan günlük 600 tırlık insani yardım yükümlülüğünü büyük ölçüde yerine getirmedi; yalnızca üçte bir kadar yardım Gazze’ye giriş yapabildi. Bu engellemeler, kentin altyapısında ve halkın temel ihtiyaçlarında herhangi bir iyileşme olmasını engelledi.

Garantör ülkelerin sessizliği ve pasif tutumu, direniş ekseninin eleştirilerinin hedefi oldu. Analistler, bu tabloyu “uluslararası garantörlerin etkisizliği karşısında halkın ve direnişin tek başına mücadeleye devam etmesi” olarak değerlendiriyor.

Direniş çevreleri, bu süreçte yaşanan kayıpların ve insani ablukanın, Gazze halkının direniş iradesini kırmak yerine güçlendirdiğini vurguluyor. Uzmanlar, ateşkesin kırılganlığı ve garantörlerin pasifliği göz önüne alındığında, Gazze’deki insani ve siyasi durumun hâlâ kritik seviyede olduğunu belirtiyor.