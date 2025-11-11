Hakan Fidan HTŞ Lideri Ahmed Şara ile Görüştü: Suriye’de Kritik Temas

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye’nin diplomatik temasları, Suriye sahasında yeni bir boyut kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın HTŞ lideri Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşme, hem sahadaki güvenlik dengeleri hem de bölgesel siyasi süreçler açısından dikkatle takip ediliyor.

Yetkililer, görüşmenin ayrıntılarına dair bilgi vermemekle birlikte, toplantının Suriye’deki insani durum, güvenlik koordinasyonu ve siyasi istikrar konularını kapsadığına dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin bu temasla sahadaki farklı aktörlerle diyalog kanallarını açık tutmayı hedeflediğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu buluşmanın HTŞ ile ilişkiler bağlamında Türkiye’nin bölgesel etkisini artırma ve Suriye krizinde aktif rolünü sürdürme çabalarının bir parçası olduğunu vurguluyor. Ayrıca görüşmenin, Suriye’deki direniş ekseni ve bölgesel güç dengeleri üzerinde yaratacağı potansiyel etkiler de değerlendiriliyor.

Bölge gözlemcileri, Fidan-Şara temasının hem sahadaki güvenlik durumunu hem de diplomatik pazarlık süreçlerini yakından etkileyebileceğini ifade ediyor. Bu adım, Türkiye’nin Suriye politikası ve direniş hattındaki dengeler açısından kritik bir işaret olarak yorumlanıyor.