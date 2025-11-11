İsrail Kararı Ankara’yı ve Gazze Planlarını Hedef Aldı: Tepkiler Erdoğan’a Yöneldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in 37 üst düzey yetkiliye karşı aldığı karar, Ankara’da hem siyasi hem de askeri gündemi doğrudan etkiledi. Kararın ardından Türkiye’deki yetkililer ve siyasetçiler arasında tartışmalar yoğunlaştı; tepkilerin odağında Cumhurbaşkanı Erdoğan yer aldı.

Kararın, Gazze’ye Türk askerinin konuşlandırılmasını engellemek için yeni bir diplomatik gerekçe oluşturduğu belirtiliyor. Diplomatik çevreler, Tel Aviv’in hamlesinin hem bölgedeki askeri planları hem de Türkiye’nin barış ve güvenlik rolünü sınırlamayı hedeflediğini ifade ediyor.

Tepkiler, sadece merkezi hükümet düzeyinde kalmadı; bakanların açıklamaları ve yerel yönetimlerden, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na kadar uzanan yorumlar kamuoyunda dikkat çekti. Analistler, bu sürecin Türkiye-İsrail ilişkilerinde gerilimi artırabileceğini ve Gazze politikaları açısından kritik bir dönemeç olduğunu belirtiyor.

Bölge gözlemcileri, kararın kısa vadede askeri hareketleri sınırlayabileceğini, uzun vadede ise Türkiye’nin diplomatik ve direniş eksenindeki etkisini test edeceğini ifade ediyor. Ankara’nın bu yeni tablo karşısında atacağı adımlar, hem içeride hem de uluslararası arenada yakından izleniyor.