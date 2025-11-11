Sındırgı’da Deprem Fırtınası: 15 Bin Sarsıntı ve Kritik Uyarılar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Sındırgı ve çevresinde son dönemde yaşanan sarsıntılar, yerel halkta büyük tedirginlik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bölge üç aylık süre zarfında 15 binden fazla deprem kaydetti.

Jeoloji uzmanları, hareketliliğin yalnızca tektonik gerilimden değil, magmatik aktivitelerle birleşen karma (hibrit) bir süreçten kaynaklandığını vurguluyor. Doç. Dr. Özmen ve Prof. Dr. Pampal, Simav Fay Zonu’nun 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu hatırlatarak, vatandaşları ve yetkilileri hazırlıklı olmaya çağırdı.

Yetkililer, binaların deprem yönetmeliğine uygunluğunu gözden geçirmeyi ve erken uyarı sistemlerinin etkin kullanımını önermekte. Yerel halk ise art arda gelen sarsıntılar nedeniyle büyük bir psikolojik baskı altında.

Uzmanlar, deprem fırtınasının sadece yerel değil, bölgesel riskleri de beraberinde getirdiğini ifade ediyor. Bu nedenle hem Sındırgı hem de çevre ilçelerde acil müdahale planlarının güncellenmesi ve halkın bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor.