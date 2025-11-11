Pakistan Savunma Bakanı: Taliban'la savaş halindeyiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, İslamabad’daki son intihar saldırısının ardından ülkesinin “fiilen savaş halinde” olduğunu açıkladı. Asif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu saldırı, Pakistan’a yönelik açık bir uyarıdır. Hükümetimiz, bu mesajın gerektirdiği yanıtı verecek güçtedir,” ifadelerini kullandı.

Asif, Afganistan’daki Taliban yönetimine atıfta bulunarak, “Kabil’deki yöneticiler isterlerse Pakistan’daki terörü durdurabilirler. Ancak bu savaşın İslamabad’ın kalbine taşınması, onların doğrudan bir mesajıdır,” dedi. Savunma Bakanı, Kabil yönetimiyle müzakerelerin artık anlamını yitirdiğini belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi ise saldırının detaylarını paylaştı. Naqvi, salı günü İslamabad’daki bölge mahkemesi girişinde meydana gelen patlamanın bir intihar bombacısının polis aracına çarpması sonucu gerçekleştiğini ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. “Saldırgan mahkeme alanına girmeye çalıştı ancak başaramadı ve polis araçlarını hedef aldı,” dedi.

Patlama, başkent İslamabad’ın en kalabalık bölgelerinden birinde meydana geldi. Olay, ülkenin kuzeybatısında artan militan saldırılarının ardından güvenlik endişelerini daha da derinleştirdi. Yetkililer, saldırının arkasında kimin olduğuna dair soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Pakistan son yıllarda, Afganistan sınırında etkin olan silahlı grupların saldırılarıyla karşı karşıya. Analistler, Washington’un bölgedeki “istikrarsızlaştırıcı politikalarının” ve Afganistan’daki güç boşluğunun bu şiddet sarmalını körüklediğini belirtiyor.