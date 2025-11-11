Siyonist medya: ABD’nin Gazze’de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan bir haberde, ABD’nin Gazze Şeridi’nde askerî üs kurmayı planladığı ileri sürüldü. Haberin, İsrailli bir kaynağa dayandırıldığı ve ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Gazeteye göre, Washington yönetimi bölgede uzun vadeli bir askerî varlık tesis etmeyi değerlendiriyor. Planın ayrıntıları hakkında bilgi verilmezken, projenin güvenlik ve istikrarı sağlama gerekçesiyle gündeme geldiği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Türkiye’nin de Gazze’ye gönderilmesi planlanan uluslararası barış gücü kapsamında aktif rol almayı hedeflediği ifade edildi. Bu çerçevede Ankara’nın ABD ve İsrail ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrailli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, oluşturulması planlanan barış gücünün en az 2 bin askerden oluşması bekleniyor. Türkiye’nin bu güce yüzlerce askerle katılabileceği, hazırlık çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

ABD ve Türkiye’nin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı, ancak diplomatik görüşmelerin devam ettiği bildirildi.