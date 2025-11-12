Tucker Carlson: “Washington, İsrail Uğruna Kendi Halkını Unuttu”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin önde gelen muhafazakâr medya figürlerinden Tucker Carlson, Washington’un İsrail’e yönelik politikalarını Amerikan halkının çıkarlarını ikinci plana iten bir yönelim olarak nitelendirdi. Carlson, programında yaptığı değerlendirmede, “Kendi sınırlarımız delik deşik, şehirlerimiz suçla boğuşuyor ama yönetim, tüm dikkatini İsrail’e yöneltmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu, ABD’nin dış politikada İsrail’e verdiği desteğin, ulusal güvenlik veya stratejik ortaklık gerekçeleriyle açıklanamayacağını savundu. “İsrail’in gücü, Amerikan desteğine bağımlı. Bu destek çekilse, Washington’un Ortadoğu’daki tüm dengeleri bir gecede değişir,” diyen Carlson, mevcut politikaların “ülke çıkarlarından çok lobi baskılarına hizmet ettiğini” ileri sürdü.

Carlson’un bu açıklamaları, ABD medyasında geniş yankı uyandırırken, özellikle İsrail yanlısı çevrelerden tepki topladı. Ancak birçok Amerikalı, Carlson’un “ülke içi önceliklere dönülmesi” yönündeki çağrısına destek verdi.