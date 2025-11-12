Siyonist orduda psikolojik yıkım: 279 intihar girişimi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas’la süren ve artık rejim tarihinin en uzun çatışması hâline gelen savaş, Siyonist İsrail askerleri üzerinde derin psikolojik izler bırakıyor. Binlerce asker travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ile mücadele ederken, hem aktif görevdeki hem de yedek birliklerdeki askerler arasında intihar vakaları hızla artıyor.

Associated Press ajansına konuşan ordudan ayrılmasının üzerinden yaklaşık 18 ay geçen 27 yaşındaki eski bir başçavuş, Gazze’de yaşadığı anıların tetiklediği panik ataklarla boğuşmaya devam ediyor.

İki silah arkadaşının öldüğü füze saldırısında yaralanan katil asker, yalnızca İsrail’in merkezindeki bir rehabilitasyon çiftliğinde tedavi görüyor. Katil Asker, “Bir uçak ya da İHA geçse bile fark etmiyor, çünkü şu anda yılanla birlikteyim” dedi. Siyonist İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 11 bin askere “psikolojik hasar” teşhisi konuldu.