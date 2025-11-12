Washington, Netanyahu’nun İmajını Kurtarmak İçin Gazze’de Ajan Kartını Oynuyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgeden alınan bilgilere göre, ABD’nin son haftalarda hem Kahire hem de Doha üzerinden yürüttüğü diplomatik temaslar, ateşkesin kalıcılığı kadar İsrail iç siyasetindeki dengeleri de gözetiyor. Amerikan yönetimi, Netanyahu’nun iç kamuoyundaki zayıflayan konumunu onarmak için gizli operasyonları ve sahadaki ajan ağlarını stratejik araç olarak kullanıyor.

Refah’taki direniş güçlerinin ateşkes şartlarına bağlı kalması, Washington’un baskı politikasına rağmen sahadaki dengeyi kendi lehine çevirmeye çalışan Netanyahu için ciddi bir sınav niteliğinde. Direniş kaynakları, ABD’nin bu süreçte “insani ara” adı altında istihbarat toplanmasına imkân tanıyan taktiksel girişimlerde bulunduğunu bildiriyor.

Gazze’nin güneyinde öne çıkan isimlerden Yaser Ebu Şebab’ın, direniş saflarındaki koordinasyonu sağlayarak işgal altındaki bölgelerde güç dengelerini belirleyen önemli bir figür haline geldiği ifade ediliyor. Bölge kaynakları, Ebu Şebab’ın askeri planlamalarda ve direnişin sahadaki manevralarında etkili rol üstlendiğini aktarıyor.

Analistler, ABD’nin bu süreçteki temel hedefinin, “kontrollü bir ateşkes” ile hem İsrail’in prestij kaybını durdurmak hem de direnişin moral üstünlüğünü kırmak olduğunu belirtiyor. Ancak Gazze’deki gelişmeler, direnişin sahada hâlâ inisiyatifi elinde tuttuğunu gösteriyor.