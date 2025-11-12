Kazakistan’ın Abraham Anlaşması hamlesi: Siyonizmin bölgesel ayağı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Orta Asya’nın kalbinden gelen sürpriz bir gelişme, diplomatik arenadaki tüm hesapları altüst etti. Riyad, Şam ve Cakarta’nın Abraham Anlaşması’nın bir sonraki üyesi olarak beklendiği sırada, Astana’nın katılmaya hazır olduğunu açıklaması, bölgedeki stratejik durgunluğu bozdu. İsrailli analistler bu adımı, sıradan bir normalleşme olarak değil, Kazakistan’ın resmi olarak anti-İran bir güvenlik mimarisine dahil olması olarak yorumladı.

Astana’nın Stratejik Hamlesi: Moskova ve Pekin’in Çekim Alanından Kaçış

Kazakistan’ın Abraham Anlaşması’na katılma kararı, sembolik değil, çok katmanlı hedefler taşıyan hesaplı bir hamle olarak değerlendiriliyor. Astana, bu adımla geleneksel olarak Moskova ve Pekin’e bağımlılığını azaltmayı, Batı sermayesi çekmeyi, stratejik madenlerde teknolojik atılım sağlamayı ve Washington’dan bir “güvenlik sigortası” elde etmeyi amaçlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Astana’yı sadece yeni bir üye olarak değil, Rusya ve Çin’in etki alanına açılan stratejik bir köprü olarak tanımladı. Dışarıdan bakıldığında dini hoşgörüyü gösterme veya İsrail’in izolasyonunu kırma gibi görünen bu hamle, gerçekte Kazakistan’ın küresel düzen içindeki konumunu yeniden tanımlama girişimi olarak yorumlanıyor.

İsrail’in Diplomatik İzolasyonunu Kırma Çabası

İki yıldır Gazze ve Lübnan’da işlediği suçlar nedeniyle uluslararası izolasyonla karşı karşıya olan İsrail rejimi için bu gelişme can suyu niteliğinde. Orta Asya’dan büyük bir Müslüman ülkenin katılımı, İsrail’in uluslararası prestijini “aklama” ve küresel kabul görüntüsü oluşturma çabasında güçlü bir propaganda aracı haline geliyor. ABD yönetimi için de Abraham Anlaşması, Trump döneminin dış politika mirasını canlandırma fırsatı sunuyor.

Pratikte, bu katılım mevcut ilişkileri köklü şekilde değiştirmese de sembolik olarak Tel Aviv’in Avrasya kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor ve Astana’nın anti-İran pozisyonunu güçlendiriyor. Direniş açısından bakıldığında ise bu adım, etik açıdan iflas ve katillere ödül vermekten başka bir anlam taşımıyor; Kazakistan, somut bir avantaj elde etmeden itibarı riske atılmış durumda.

Bütünlük ve Stratejik Önlem Önerisi

Dünya, “stratejik belirsizlik” dönemini geride bırakıp “güç kutuplarının yükselişi” dönemine giriyor. Kazakistan gibi aktörler, bağımsız güç olarak yeni küresel düzende yer edinmek için büyük bir kumar oynuyor.

Bu gelişmeye karşı Tahran’ın yanıtı, ne pasiflik ne de duygusal tepki olmalı; bunun yerine “stratejik iç içe geçmişlik” doktriniyle hareket edilmesi gerekiyor. İran, Kazakistan ile ekonomik, transit ve enerji ağları kurarak olası düşmanca yönelimlerin yüksek maliyetle sonuçlanmasını sağlamalıdır. Geçmişte Abraham Anlaşması ile ilişkilerini geliştiren ülkelerde uygulanan saldırgan veya pasif politikalar, milli çıkarları tehlikeye atmıştı; bu nedenle İran’ın Kazakistan’la ilişkileri yönetmede akıllıca ve dengeli bir strateji izlemesi hayati önem taşıyor.