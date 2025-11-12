İran’dan Dikkat Çeken Hamle: “Missiles Over Bazan” Belgeseliyle İsrail’e Stratejik Yanıt

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’ın İbranice dilinde hazırladığı ilk belgesel “Missiles Over Bazan”, bölgesel rekabetin artık yalnızca cephe hattında değil, ekranlarda da sürdüğünü açık biçimde ortaya koyuyor. 12 günlük İran-İsrail gerilimini konu alan yapım, askeri çatışmaların perde arkasında yürütülen istihbarat ve enerji savaşı boyutuna odaklanıyor.

Belgesel, petrol ve doğalgaz altyapılarına yönelik saldırılar, siber operasyonlar ve psikolojik savaş yöntemleri üzerinden İran’ın yeni nesil savunma stratejisini anlatıyor. En dikkat çekici unsur ise dil tercihi: yapım, tamamen İbranice hazırlanarak doğrudan İsrailli izleyicilere sesleniyor. Bu, İran’ın “bilgi savaşı” sahasında psikolojik üstünlük kurma hedefinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Tahran’daki medya uzmanları, belgeselin sadece bir kültürel ürün değil, aynı zamanda stratejik bir mesaj taşıdığını vurguluyor. İran, uzun süredir askeri alanda gösterdiği direnişin medya boyutunda da karşılık bulması gerektiğini savunuyor. Bu bağlamda “Missiles Over Bazan”, İran’ın “direniş eksenli anlatı stratejisi”nin somut örneği olarak öne çıkıyor.

Bazı gözlemcilere göre, belgeselin hedefi yalnızca İsrail kamuoyunu bilgilendirmek değil, aynı zamanda onların savaş algısını sorgulatmak. İsrail toplumuna doğrudan hitap eden anlatım diliyle yapım, İran’ın karşı tarafın psikolojisine nüfuz etme çabasını simgeliyor.

Tahran yönetimi, son dönemde medya üretimlerini yalnızca propaganda aracı olarak değil, “stratejik savunma sisteminin bir uzantısı” olarak tanımlıyor. “Missiles Over Bazan”, bu yaklaşımın güçlü bir örneği olarak, İran’ın askeri ve kültürel direnişi aynı eksende buluşturduğunu gösteriyor.