Epstein Skandalında Yeni Boyut: İsrailli Üst Düzey İstihbaratçıyla Gizli Bağlantı Ortaya Çıktı

12 Kasım 2025 - 16:56
Epstein Skandalında Yeni Boyut: İsrailli Üst Düzey İstihbaratçıyla Gizli Bağlantı Ortaya Çıktı

ABD Temsilciler Meclisi tarafından yayımlanan yeni belgeler, fuhuş suçlamalarıyla adı karanlık ilişkiler ağına karışan Jeffrey Epstein’ın Manhattan’daki dairesinde İsrailli üst düzey bir istihbarat yetkilisini uzun süre misafir ettiğini ortaya koydu. Skandal, Washington-Tel Aviv hattında yeni soru işaretlerine yol açtı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikan Kongresi’ne sunulan yeni belgeler, Epstein dosyasının uluslararası boyutunu derinleştirdi. Belgelerde, kimliği açıklanmayan ancak “üst düzey İsrailli bir istihbarat yetkilisi” olarak tanımlanan kişinin, Epstein’ın New York’taki lüks dairesinde defalarca kaldığı bilgisine yer verildi.

Washington kaynaklarına göre söz konusu ziyaretler, Epstein’ın finansal ilişkileri ve siyasal bağlantılarıyla ilgili soruşturmanın kritik bir aşamasına denk geliyor. Belgeler, İsrail istihbaratıyla Epstein arasında “bilgi ve nüfuz alışverişi” niteliğinde temaslar olduğuna dair şüpheleri güçlendirdi.

Amerikan basınında yer alan yorumlarda, bu yeni bulgunun Epstein ağının “sadece bir suç dosyası değil, aynı zamanda uluslararası istihbarat çıkarlarının kesişim noktası” haline geldiği değerlendirmeleri yapılıyor. Bazı uzmanlar, bu tür ilişkilerin Washington’un Ortadoğu politikasında belirleyici unsurlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

Kongre soruşturmasının ilerleyen aşamalarında, Epstein’ın kayıtlı misafir listesi ve finansal hareketleriyle ilgili yeni belgelerin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Siyasi gözlemciler, bu gelişmenin yalnızca ABD iç siyasetinde değil, Tel Aviv yönetiminin Washington’daki imajında da ciddi yankı yaratabileceğini belirtiyor.

