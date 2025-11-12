Irak’ta Sandıkta Denge Değişiyor: Halk Eski Düzenle Hesaplaşıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak halkı, yıllar süren siyasi krizler ve hükümet boşluklarının ardından bir kez daha sandık başına gitti. Ülke genelinde 55’lik katılım oranı kaydedilirken, bu oran 2018’deki yüzde 44 ve 2021’deki yüzde 41’lik katılımın belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

Seçim süreci, geçmiş yıllarda görülen güvenlik ihlalleri ve protestolardan farklı olarak sakin bir atmosferde geçti. Oy verme merkezlerinde ciddi bir olay yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, seçimin “Irak halkının siyasi geleceğe yeniden inanç göstermesinin” bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Bağdat ve güney kentlerinde seçmenlerin yüksek katılım göstermesi, özellikle genç nüfusun bu kez sürece daha aktif biçimde dâhil olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu tablonun Irak’ta siyasi dengelerin değişebileceğine ve mezhep temelli kutuplaşmanın yerini ulusal reform taleplerinin alabileceğine dikkat çekiyor.

Analistler, seçimlerin sonucu kadar katılım oranının da önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bu, halkın umudunun tamamen sönmediğini gösteriyor. Irak, uzun süredir özlediği siyasi istikrara bir adım daha yaklaşmış olabilir” değerlendirmesini yapıyor.