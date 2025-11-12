YouTube, Tesnim Haber Ajansı’nın İbranice Belgeselini Kaldırdı!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tesnim Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, YouTube kısa bir süre önce yayınlanan İran yapımı ilk İbranice belgeseli, İsrail rejimine destek gerekçesiyle platformdan tamamen kaldırdı.

Söz konusu belgesel, “Füze Kuşların Üzerinde” (İbranice adıyla: Missiles Over the Falcons) adını taşıyor ve hem İran ile İsrail rejimi arasındaki savaşa dair yeni ve az bilinen bir anlatımı gözler önüne seriyor hem de İsrail meselesine odaklanan yapımlar arasında yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu olay, İranlı bir medya kuruluşunun ilk kez İsrailli izleyiciler için doğrudan İbranice bir yapım üretmesi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

YouTube’un kaldırma kararına rağmen, belgesel şu anda Tesnim Haber Ajansı’nın İbranice internet sitesinde yayımlanmaya devam ediyor ve izlenebiliyor.



