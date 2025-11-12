Colani’nin Washington Ziyareti Bölgesel Dengeleri Sarsıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Colani’nin Washington’a yaptığı kritik ziyaret, bölgesel güç dengelerinde önemli bir kırılmaya yol açtı. Uzmanlar, ABD’deki görüşmelerin, uzun süredir desteklenen aktörlerin stratejik avantajlarını etkisiz hale getirdiğini belirtiyor.
Direniş yanlıları, Colani’nin temaslarının sahadaki mücadele için yeni imkanlar doğurduğunu vurguluyor. Washington’un doğrudan müdahalesi, bazı güç odaklarının artık eski etkisini gösteremeyeceğini ortaya koyuyor.
Gözlemciler, Colani’nin ziyareti sonrası oluşacak yeni dengelerin kısa vadede krizler yaratabileceğini, ancak uzun vadede direniş hareketleri için stratejik fırsatlar sunacağını ifade ediyor.
