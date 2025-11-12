Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyaz Saray’ın Orta Asya liderleriyle düzenlediği zirve, ABD’nin bölgedeki ticaret ve kritik mineraller üzerinden nüfuzunu artırma çabalarını gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, Washington’un girişimlerinin uzun süredir sahadaki dengeleri koruyan Rusya ve Çin’in stratejilerini zorladığını belirtiyor.

Direniş yanlıları, ABD’nin bu hamlelerinin bölgedeki bağımsız aktörlerin elini zayıflatmayı hedeflediğini ve bazı ülkelerin kendi jeopolitik çıkarlarını savunmak için yeni stratejiler geliştireceğini vurguluyor. Analistler, zirvenin kısa vadede diplomatik tartışmaları artırabileceğini, ancak uzun vadede direniş ve bağımsız hareketler için fırsatlar yaratabileceğini ifade ediyor.

Gözlemciler, Orta Asya’daki aktörlerin ABD’nin baskısına karşı izleyeceği yolun bölgesel güç dengelerini belirleyeceğini söylüyor. Zirve sonrası açıklamalar, sahadaki stratejik manevraların önümüzdeki dönemde daha karmaşık bir hal alabileceğine işaret ediyor.