Berri Lübnan’ın Birliğini ve Direnişini Vurguladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkenin mezhepsel çoğulculuğunu ve ulusal birliğini savunmanın önemine değindi. Berri, İsrail’in saldırganlığını durdurmak için uluslararası mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini vurguladı ve direniş hareketlerinin haklı mücadelesine destek sinyali verdi.

Berri ayrıca, Güney Lübnan’ın tarihî ve coğrafi zorluklarının tüm Lübnanlıları ilgilendirdiğini belirterek, bölgedeki direnişin ve savunma stratejilerinin yalnızca yerel değil, ulusal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, Berri’nin açıklamalarının, Lübnan’ın ulusal birliğini koruma ve İsrail saldırganlığına karşı direnişi güçlendirme yönünde önemli bir mesaj içerdiğini belirtiyor. Gözlemciler, bu tür açıklamaların hem diplomatik hem de sahadaki dengeyi etkileyebileceğine dikkat çekiyor.