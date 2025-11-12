Türkiye’ye Giden Askeri Uçak Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurguladı.

Gözlemciler, bu tür kazaların bölgede operasyonel riskleri ve lojistik zorlukları yeniden gündeme getirdiğine dikkat çekiyor. Direniş yanlıları, olayın bölgedeki stratejik hareketliliğe etkilerini değerlendirirken, sahadaki ekiplerin gösterdiği çabayı ve dayanışmayı öne çıkarıyor.

Bakanlık yetkilileri, kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ve uçaktaki personel ile kargo hakkında net bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini duyurdu. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik ve lojistik hatların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.