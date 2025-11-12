  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Türkiye

Türkiye’ye Giden Askeri Uçak Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düştü

12 Kasım 2025 - 18:29
News ID: 1749767
Türkiye’ye Giden Askeri Uçak Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye hareket eden askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurguladı.

Gözlemciler, bu tür kazaların bölgede operasyonel riskleri ve lojistik zorlukları yeniden gündeme getirdiğine dikkat çekiyor. Direniş yanlıları, olayın bölgedeki stratejik hareketliliğe etkilerini değerlendirirken, sahadaki ekiplerin gösterdiği çabayı ve dayanışmayı öne çıkarıyor.

Bakanlık yetkilileri, kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ve uçaktaki personel ile kargo hakkında net bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini duyurdu. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik ve lojistik hatların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha