İsrailli Mer Group’tan Afrika Hamlesi: “Güvenlik Teknolojisi” Perdesi Altında Yeni İstihbarat Ağları

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv merkezli Mer Group’un Batı Afrika ülkelerinde “güvenlik ve erken uyarı sistemleri” kurulumuna başladığı bildirildi. Şirketin açıklamasına göre, projeler “devlet kurumlarının güvenliğini artırmak” ve “stratejik altyapılara yönelik tehditleri önceden tespit etmek” amacıyla yürütülüyor. Ancak bölgesel kaynaklar, bu sistemlerin gerçekte İsrail’in Afrika’daki istihbarat ağını derinleştirme hedefinin bir parçası olduğunu savunuyor.

Mer Group’un geçmiş faaliyetleri, bu iddiaları destekler nitelikte. Şirket, daha önce Latin Amerika ve Doğu Avrupa’da “siber güvenlik” gerekçesiyle kurduğu sistemleri, İsrail istihbaratına veri akışı sağlamak için kullanmakla suçlanmıştı. Aynı modelin şimdi Batı Afrika’da da uygulanmaya başlandığı belirtiliyor.

Afrika güvenlik çevrelerinden alınan bilgilere göre, Mer Group’un yerel ortaklıklar aracılığıyla ulusal güvenlik ağlarına erişim sağladığı, bazı ülkelerde polis ve ordu bünyesinde “danışman ekipler” oluşturduğu kaydediliyor. Bu durum, bölgedeki bağımsız veri güvenliğini ciddi biçimde zayıflatma riski taşıyor.

Analistler, bu girişimin yalnızca ticari bir yatırım olmadığını, İsrail’in kıta genelinde artan diplomatik etkisini güçlendirmek için tasarlanmış daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu belirtiyor. Özellikle Batı Afrika’da yer alan limanlar, maden bölgeleri ve enerji altyapıları, Tel Aviv’in “güvenlik desteği” söylemiyle ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Direniş eksenine yakın yorumcular, Mer Group’un Afrika’daki faaliyetlerini “yeni sömürgecilik biçimi” olarak nitelendiriyor. Onlara göre İsrail, Batı’nın askeri nüfuzunun zayıfladığı bölgelerde “teknolojik bağımlılık” yaratarak yeni bir istihbarat kontrol mekanizması kurmayı hedefliyor.

Bölgedeki bu hareketlilik, Afrika’da İsrail etkisine karşı duran ülkeler tarafından dikkatle izleniyor. Çünkü “güvenlik iş birliği” adı altında yürütülen her adım, kıtanın gelecekteki siyasi bağımsızlığı açısından yeni bir tehdit olarak değerlendiriliyor.