Trump-Colani Görüşmesi: Suriye’nin Geleceği Üzerine Kurulan Yeni Bağımlılık Tuzağı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile Heyet Tahrir eş-Şam lideri Ebu Muhammed el-Colani arasında gerçekleştiği bildirilen görüşme, bölge dengelerini yeniden sarsacak nitelikte. Görüşmenin, Suriye krizinin sonu değil, Batı’nın Şam üzerindeki nüfuzunu kalıcı hale getirmeyi amaçlayan yeni bir planın başlangıcı olduğu ifade ediliyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Colani’ye “Suriye’nin kuzeyinde iktidarın devri” teklif edilmesi, görünürde bir normalleşme hamlesi gibi sunulsa da, aslında Suriye’nin Batı eksenli güvenlik sistemine entegre edilmesinin ilk adımı niteliğinde. Bu senaryo, ülkenin egemenliğini zayıflatmakla kalmayıp direniş ekseninin bölgedeki kazanımlarını da hedef alıyor.

Washington yönetiminin “istikrar” adı altında yürüttüğü bu yeni plan, Colani’nin sahadaki askeri gücünü Batı çıkarları doğrultusunda yeniden konumlandırmayı öngörüyor. Sürecin uygulanması durumunda, Suriye’nin kuzeyindeki alanlarda ABD-İsrail hattının belirleyici hale gelmesi bekleniyor.

Direniş çevreleri, Colani’ye verilen bu “siyasi rüşvetin”, Suriye’nin bağımsızlığını gölgeleyen yeni bir işgal biçimi olduğunu belirtiyor. Özellikle İran ve Hizbullah’a yakın analistler, bu görüşmeyi “direnişi tasfiye etme projesinin” sahadaki en tehlikeli aşaması olarak nitelendiriyor.

Ortadoğu’daki birçok gözlemciye göre, Colani’nin Washington’la kurduğu bu temas, sadece Suriye’nin değil, bölgedeki tüm anti-emperyalist hatların geleceğini etkileyebilecek stratejik bir kırılma noktası anlamına geliyor. Görünen o ki Batı, askeri yenilgiyle bitmeyen Suriye dosyasını, bu kez diplomatik manipülasyonla kapatmaya çalışıyor.