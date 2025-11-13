Pentagon’dan İsrail’e Yeni Askerî Ortaklık: XTEND Reality ile “Akıllı Savaş Dronu” Anlaşması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Pentagon’un İsrailli teknoloji firması XTEND Reality ile yaptığı yeni sözleşme, ABD’nin savaş alanlarında insansız sistemlere dayalı yeni bir döneme geçtiğini gösteriyor. Şirket, “modüler ve yapay zekâ destekli mikro dronlar” geliştirerek özellikle şehir savaşları ve nokta operasyonları için Pentagon’a tedarik sağlayacak.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu sistemlerin “asker kayıplarını azaltmak” ve “operasyonel etkinliği artırmak” amacıyla kullanılacağı belirtilse de, analistler bu teknolojilerin Gazze ve Lübnan gibi direniş bölgelerinde test edilmesi ihtimaline dikkat çekiyor.

XTEND Reality’nin geliştirdiği drone sistemleri, operatörlere sanal gerçeklik gözlükleriyle hedefleri uzaktan yönlendirme ve gerçek zamanlı saldırı gerçekleştirme imkânı tanıyor. Şirketin daha önce İsrail ordusuyla yürüttüğü ortak projelerde bu teknolojilerin Gazze kuşatması sırasında kullanıldığı biliniyor.

Washington’un İsrail’le bu tür anlaşmaları derinleştirmesi, ABD’nin sahadaki operasyonel kabiliyetlerini İsrail askeri tecrübeleriyle harmanlama stratejisinin devamı olarak görülüyor. Ancak bölgedeki uzmanlar, bu tür teknolojik ortaklıkların sivil alanlarda da kullanılabileceği ve işgal bölgelerinde insan hakları ihlallerini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Direniş yanlısı yorumcular ise Pentagon’un bu adımını, “askeri iş birliği kılıfı altında İsrail savunma sanayisini finanse etme” hamlesi olarak değerlendiriyor. Onlara göre, Washington’un İsrail’e sağladığı bu teknolojik destek, sadece savaş alanlarını değil, bilgi ve gözetim altyapılarını da Tel Aviv eksenine bağımlı hale getiriyor.

Söz konusu anlaşma, ABD’nin bölgede yürüttüğü vekalet savaşlarının yeni teknolojik boyutuna işaret ederken, direniş ekseni tarafından “yapay zekâ destekli sömürgecilik” olarak nitelendiriliyor.