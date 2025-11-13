Mısır’da nükleer uzmanına suikast

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mısır’ın İskenderiye kentinde nükleer kimya mühendisi olduğu bildirilen 35 yaşındaki bir bilim insanı, organize bir suikastla hedef alınarak sokak ortasında 13 kurşunla öldürüldü. Güvenlik kaynakları, saldırının son derece profesyonelce gerçekleştirildiğini ve arkasında organize bir planlamanın bulunduğunu açıkladı.

Kaynaklar, saldırganın uzun süre hedefini takip ettiğini, uygun anı bekledikten sonra bütün mermilerini kurbana yönelttiğini ve ardından hızla olay yerinden kaçtığını bildirdi. Görgü tanıklarının müdahale girişimine rağmen failin araçla bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Mısır basını, güvenlik güçlerinin saldırganı kısa süre sonra yakaladığını duyurdu; ancak olayın arka planına dair detaylar henüz açıklanmadı. Uzmanlar, Mısır’da son dönemde bilim insanlarına yönelik artan suikastların, siyonist rejim ve Batılı istihbarat servislerinin bölgedeki nükleer ve teknolojik ilerlemeyi engellemeye yönelik politikalarıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Bu olay, özellikle Mısır’ın bilimsel kapasitesini ve bağımsız araştırmalarını hedef alan sistematik bir terör dalgasının parçası olarak görülüyor.