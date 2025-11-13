Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Son dönemde Avrupa başkentlerinde art arda yapılan savunma zirveleri, kıtanın kendi güvenlik mimarisini kurma konusundaki derin bölünmüşlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Fransa ve Almanya’nın öncülük ettiği “stratejik özerklik” projesine rağmen, Avrupa Birliği içindeki sanayi çıkar çatışmaları ve NATO bağımlılığı, birleşik bir askeri güç oluşturma fikrini neredeyse imkânsız hale getirdi.

Savunma analistlerine göre, Fransa yerli üretim silah sistemlerine ağırlık verirken Almanya, ABD merkezli teknolojik altyapıya daha fazla entegre olmayı tercih ediyor. Doğu Avrupa ülkeleri ise Rusya tehdidini gerekçe göstererek Washington’un güvenlik şemsiyesinden çıkmak istemiyor. Bu tablo, Avrupa ordusu projesini içten içe sabote eden bir denklem yaratıyor.

Brüksel kaynakları, Avrupa Savunma Fonu’ndan finanse edilen birçok projenin, ulusal öncelikler ve bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle askıya alındığını doğruluyor. Bu durum, AB’nin savunma alanındaki “tek ses olma” iddiasını da zayıflatıyor.

Direniş çevreleri, Avrupa’nın bu askeri dağınıklığını, “Batı’nın stratejik tükenmişliği” olarak değerlendiriyor. Onlara göre, kıtanın savunma inisiyatifini eline alamaması, ABD’nin Avrupa üzerindeki siyasi ve askeri tahakkümünü daha da güçlendiriyor.

Fransız basınında yer alan yorumlarda da dikkat çekici bir ifade öne çıkıyor: “Avrupa ordusu, Pentagon’un izni olmadan nefes bile alamaz.” Bu cümle, kıtanın gerçek bağımsızlık arayışının Washington’un gölgesinde nasıl eridiğini özetler nitelikte.

Sonuç olarak, Avrupa’nın “kendi ordusunu kurma” söylemi hâlâ diplomatik bir vitrin olmaktan öteye geçemiyor. ABD’nin küresel askeri mimarisi içinde sıkışan Avrupa, güvenlik alanında bağımsızlık değil, sadece yönlendirilmiş bir bağlılık üretebiliyor.