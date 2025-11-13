Filistin: Dini mekanların Siyonistlerden korunması için harekete geçilmeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin topraklarını gasbeden Siyonistlerin bu sabah Selfit kentindeki El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazması üzerine Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, El-Hacce Hamide Camisi'ne yönelik kundaklama saldırısını kınar ve dini mekanların yerleşimci teröründen korunması için uluslararası topluma bir an önce harekete geçme çağrısı yapar." ifadesi kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, İsrail hükümeti tarafından doğrudan desteklendiğinin altı çizilen açıklamada, artan bu terör eylemleri ile suçların, Filistin halkının temel haklarını ihlal etmeyi ve onları göçe zorlamayı amaçlayan "sistematik bir politika" kapsamında yürütüldüğü vurgulandı.

El-Hacce Hamide Camisi'ne yönelik saldırının ibadethanelerin kutsallığını açıkça ihlal ettiği, Tel Aviv yönetiminin koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetli ırkçılığının aleni bir ifadesi olduğu kaydedildi.

"Camiyi hedef alan saldırı, tehlikeli bir tırmanış""

Filistin halkını yerinden edip topraklarını gasbetmek için yapılan saldırının İsrail hükümeti ve uzantılarının benimsediği provokatif politikaların yansıması olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Camiyi hedef alan saldırı tehlikeli bir tırmanış ve İsrail'in halkımıza, İslam ve Hristiyan mukaddesatına yönelik sistematik ve yaygın saldırılarının bir devamıdır.