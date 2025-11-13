Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiltere’nin başkenti Londra, Suriye krizinin en dikkat çekici diplomatik manevralarından birine sahne oldu. Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) sözde dışişleri sorumlusu Esad Şeybani’nin ziyareti sırasında, kapalı bulunan Suriye Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçirildi. Açılış töreninde, binanın önüne HTŞ bayrağının çekilmesi tepkilere yol açtı.

Londra yönetiminden yapılan açıklamada, elçiliğin “Suriye halkını temsil eden geçici bir ofis” olarak yeniden düzenlendiği savunulsa da, diplomatik çevreler bu adımı Batı’nın HTŞ’ye yönelik örtülü meşruiyet adımı olarak yorumluyor. İngiltere’nin böyle bir adımı, Birleşmiş Milletler tarafından “terör örgütü” olarak tanınan bir yapıya kapı aralaması anlamına geliyor.

Suriye kaynakları, bu gelişmenin “Batı eksenli siyasi mühendisliğin” yeni bir evresi olduğuna dikkat çekiyor. Zira Londra’daki elçilik açılımı, sadece sembolik bir jest değil; HTŞ’nin uluslararası platformlarda meşru aktör olarak tanıtılmasına yönelik kapsamlı bir stratejinin parçası.

Direniş çevreleri, İngiltere’nin bu adımını “Suriye’nin parçalanması sürecini kurumsallaştırma girişimi” olarak nitelendiriyor. Onlara göre bu açılım, Şam hükümetine karşı oluşturulan yeni diplomatik cepheyi güçlendirme çabası ve aynı zamanda Batı’nın Suriye’yi yeniden dizayn etme planının işareti.

Bazı gözlemciler, Washington ve Londra hattında Colani yönetimindeki HTŞ’nin “ılımlı muhalefet” olarak pazarlanmak istendiğini, bu çerçevede diplomatik ofislerin açılmasının Batı medyasında normalleştirilmeye çalışıldığını belirtiyor.

Şam yönetimi ise Londra’daki açılışı “siyasi bir provokasyon” olarak tanımlayarak kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu eylem, İngiltere’nin terörü açıkça desteklediğini ve Suriye’nin egemenliğine saldırı anlamına geldiğini göstermektedir.” ifadeleri yer aldı.

Bu adım, Batı’nın sahadaki yenilgisini diplomatik kanallardan telafi etme çabasının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Direniş eksenine yakın yorumculara göre, “HTŞ bayrağının Londra’da dalgalanması, Batı’nın gerçek yüzünün sembolü” haline geldi.