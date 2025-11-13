Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Geçiş Dönemi Başkanı Colani’nin bu hafta Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamalarda, Suriye rejiminin artık “direniş güçlerine karşı ABD’nin ortağı” olacağını itiraf etti. Barrack, Colani’nin DEAŞ, Hizbullah, Hamas ve İran Devrim Muhafızları gibi direniş eksenli yapıların hedef alınacağı küresel operasyonlarda “sorumlu bir ortak” rolü üstleneceğini belirtti.

ABD’nin bu açıklamaları, Suriye’de direnişin ve İslami dayanışmanın karşısına geçen bir Colani rejiminin uluslararası sahnede ABD’nin kuklası haline getirildiğini gözler önüne seriyor. Barrack, Colani’nin DEAŞ’a karşı ittifaka katılımını “Suriye’nin terör ihracından terörle mücadele ortağına dönüşümü” olarak tanımlayarak, rejimin kendi halkına ve bölgedeki kardeş Müslüman topluluklara karşı aleni bir işbirliğine girdiğini vurguladı.

ABD, ziyareti takiben Colani ile Türkiye ve Suriye dışişleri yetkililerinin katıldığı üçlü toplantıda, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yeni ekonomik ve askeri yapıya entegrasyonu, Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlanması ve İsrail-Hamas ateşkesinin desteklenmesi gibi planları gündeme getirdi. Bu adımlar, Colani rejiminin bölgesel direnişin karşısına geçerek ABD’nin stratejik çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini gösteriyor.

Direniş cephesi gözlemcilerine göre, ABD’nin Suriye’deki bu hamlesi, sadece Colani rejimini değil, bölgedeki tüm direniş hareketlerini hedef alan geniş çaplı bir stratejinin parçası. Bu durum, direnişin savunucusu olan ülkeler ve gruplar için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.