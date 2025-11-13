Hizbullah’tan Net Mesaj: İsrail’le Müzakere Yok, Çözüm Yalnızca İşgalin Sona Ermesiyle Mümkün

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın önde gelen direniş hareketlerinden Hizbullah, İsrail’e karşı tutumunu bir kez daha netleştirdi. Milletvekili Ali el-Mikdad, yaptığı açıklamada, Batı medyasında zaman zaman dile getirilen “normalleşme” veya “diyalog” iddialarını kesin bir dille reddetti.

Mikdad’a göre, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve direnişin haklarının korunması, bölgede kalıcı çözümün temel koşullarıdır. “Düşmanla masaya oturmak, işgalin ve zulmün meşrulaştırılması anlamına gelir” diyen Mikdad, direniş hattının tavizsiz duruşunu vurguladı.

Hizbullah çevreleri, Mikdad’ın açıklamasını, İsrail’in son yıllarda yürüttüğü diplomatik ve istihbarat hamlelerine karşı güçlü bir mesaj olarak yorumladı. Direniş kaynakları, Batı ve Arap ülkelerinin İsrail’le arabuluculuk çabalarının, Lübnan halkının haklarını gasp etmeye yönelik bir baskı stratejisi olarak görüldüğünü belirtiyor.

Uzmanlar, Mikdad’ın sözlerinin, bölgedeki direniş ekseninin İsrail’e karşı tutarlı ve uzun vadeli duruşunu pekiştirdiğini ifade ediyor. Bu duruş, yalnızca Lübnan değil, tüm Filistin ve bölge direniş hareketleri açısından önemli bir moral ve stratejik mesaj niteliği taşıyor.

Sonuç olarak, Hizbullah’ın resmi söylemi, İsrail’le müzakere veya normalleşmenin söz konusu olmadığını net bir biçimde ortaya koyarken, çözüm yolunun yalnızca işgalin sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılmasıyla mümkün olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.