Sudan Büyükelçisi: İran'la ortaklık Sudan'ı ve direnişini güçlendiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sudan’ın Tahran Büyükelçisi Abdulaziz Hasan Saleh Taha, son dönemde Sudan’da yaşanan iç çatışmalar ve insani kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Taha, Sudan’ın stratejik konumu ve Kızıldeniz’e kıyısı nedeniyle bu çatışmaların sadece Sudan halkı için değil, bölgesel istikrar açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Taha, ülkesinin iki yıldır süren saldırı ve işgal girişimlerine karşı direndiğini belirterek, “Bu bir ordunun ya da politik bir grubun çatışması değil, ulusal bir direniş ve halkın savunmasıdır. Terörist güçler, sivillere yönelik kitlesel katliamlar, kültürel ve dini hedeflere saldırılar gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar, savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girer” dedi.

Sudan halkının ordunun yanında gösterdiği direnişle başkent Hartum ve birçok şehirde bu terörist güçlerin püskürtüldüğünü söyleyen Taha, özellikle 26 Ekim’de El-Faşer’de işlenen katliamlara dikkat çekti. Taha, “Bu zulüm ve işgal, uluslararası toplumun ve Batılı ülkelerin sessizliğiyle karşı karşıya kalmıştır. Sudan, tüm dünyayı, terörist grupları tanıyıp, onları destekleyen ülkeleri kınamaya çağırıyor” dedi.

Büyükelçi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu terörist gruplara finansal ve askeri destek sağladığını ve bu durumun uluslararası belgelerle ve BM’ye sunulan resmi raporlarla kanıtlandığını belirtti. Taha, “Sudan bağımsız bir ülkedir ve hiçbir düşmanlık içinde değildir. Bu destek, sadece Sudan halkına karşı bir saldırıdır” diye ekledi.

Taha, İran ile Sudan arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının ardından diplomatik, ekonomik ve insani işbirliğinin güçlendiğini vurguladı. “İran ile ilişkilerimiz doğal ve karşılıklı saygıya dayalıdır. Ticaret, ekonomi, tarım ve teknoloji alanlarında işbirliğimizi artırıyoruz” dedi.

Sudan’ın bölgesel durumu ve Kızıldeniz’deki stratejik konumu nedeniyle bölgesel ve küresel güçlerin müdahalelerinin sürdüğünü belirten Taha, Sudan’ın egemenliğini ve halkının güvenliğini korumakta kararlı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Sudan’ın Afrika ülkeleri ve uluslararası örgütlerle iyi ilişkiler içinde olduğunu, hiçbir terörist veya paralel hükümet girişiminin kabul edilmeyeceğini vurguladı.