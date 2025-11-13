İran-Pakistan medya ortaklığı: Direniş medyasının yeni dönemi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Geçtiğimiz hafta, İran ve Pakistan arasında medya işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. İran İslam Cumhuriyeti Yayıncılık Kurumu (IRIB) heyeti, Pakistan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında beş önemli Mutabakat Zaptı (MoU) imzalayarak iki kardeş Müslüman ülke arasındaki medya ilişkilerinde yeni ve dinamik bir dönemin temelini attı.

IRIB Başkanı Ahmad Noroozi’nin liderliğindeki heyetin ziyareti, medyanın İslami ümmete ait bir ses olma misyonunu güçlendirme yönünde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ziyaret, tarih ve geleceği birbirine bağlayarak, Pakistanlı şair-filozof İkbal Lahori’nin mirası ile İranlı gazeteci Sahar Emami’nin cesaretini, adalet sineması ile inanç radyosunu buluşturdu.

Beş Önemli Anlaşma

Heyetin varışıyla başlayan süreçte, Pakistan Federal Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar ile resmi görüşmeler gerçekleştirildi. Noroozi’ye eşlik eden yetkililer arasında Uluslararası İşler Genel Müdürü Abbas Mohammadzadeh, Sahar Global Network Direktörü Morteza Shamsi ve IRIB Sistan-Belucistan Genel Müdürü Jaber Alimohammadi yer aldı.

Bu ziyaret kapsamında IRIB ile Pakistan’ın dört büyük medya kuruluşu—PTV, Sub TV, Cinepax Media ve Vsh TV—arasında beş MoU imzalandı. Bu anlaşmalar, Batı medyasının manipülasyonuna karşı bağımsız İslami medya işbirliğinin ilk halkasını oluşturuyor. Noroozi, bu işbirliklerinin “Batı’nın medyadaki manipülasyonu ve tahakkümüne karşı bağımsız İslami medya için başarılı bir model” olduğunu vurguladı.

Sinema ve Kültürel Direniş

İki ülke arasındaki işbirliğinin önemli alanlarından biri, Cinepax Media ile ortak yürütülen “Punjab Film City” projesi oldu. İran, kutsal savunma temalı film üretimindeki deneyimini paylaşarak Pakistan sinemasında direniş ve adalet perspektifini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, İkbal Lahori’nin hayatını konu alan ortak film üretimi önerisi, kültürel dayanışmanın simgesi olarak öne çıkıyor.

Radyo ile Ümmetin Sesi

Heyet, Pakistan Radyosu Genel Müdürü ile de bir araya geldi. Radyonun Pakistan’daki en güvenilir ve ulaşılabilir medya türlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Bu bağlamda, Farsça kültürel ve dini içerikli bir kanalın açılması gündeme geldi ve her iki ülkenin kültürel ve dini etkileşimi derinleştirme taahhüdü vurgulandı.

Direniş Medyasında İran Öncülüğü

Pakistan Bakanı Tarar, İran medyasını “İslam dünyasında direnişin yüzü” olarak nitelendirerek, özellikle İsrail’in saldırısı sırasında Sahar Emami’nin cesur yayıncılığını övdü. Bu, Pakistan’ın İran medya modelini güvenilir ve cesur bir standart olarak tanımasının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bağımsız İslami Medya Bloğu

İran-Pakistan medya işbirliği, Tahran–İslamabad–Beyrut–Cakarta ekseninde bağımsız bir İslami medya bloğunun oluşumunun başlangıcı olarak görülüyor. Bu blok, bağımsız anlam üretimi, kültürel dayanışma ve halk merkezli diplomasi temelinde yükseliyor. Farsça ve Urduca’nın birleşimi, İslam dünyasında yeni bir iletişim dili oluşturuyor: hakikat ve direniş dili.

Medya Diplomasi Devrimi

Bu işbirlikleri, sadece içerik alışverişi değil, Batı’nın İslam ve direniş üzerindeki yıllardır süren anlatı hakimiyetine karşı stratejik bir kültürel yanıt olarak öne çıkıyor. İran ve Pakistan, radyo, sinema ve dijital medya ile ümmetin kendi hikayesini anlatmasını sağlayacak, medyanın merkezini devlet başkentlerinden halkın kalbine taşıyan bir anlayışı hayata geçiriyor.