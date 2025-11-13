Arakçi'den BM’ye mektup: ABD ve İsrail insanlığa karşı suç işledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, ABD Başkanı’nın, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını Washington’ın yönlendirdiğini itiraf etmesi üzerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı Michael Imran Kano’ya sert bir mektup gönderdi.

Arakçi, mektubunda ABD Başkanı’nın 6 Kasım 2025 tarihinde yaptığı “İsrail önce [İran’a] saldırdı. O saldırı çok güçlüydü. Bunun tüm sorumluluğu bana aittir.” sözlerinin, uluslararası hukuka göre açık bir suç itirafı olduğunu belirtti. İranlı Bakan, bu ifadelerin ABD’nin sadece Siyonist rejimi desteklemekle kalmayıp, doğrudan saldırıların planlayıcısı ve yöneticisi olduğunun kanıtı olduğunu vurguladı.

Mektupta, ABD ve İsrail’in 13–24 Haziran 2025 tarihleri arasında İran’a karşı yürüttüğü saldırıların BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasını açıkça ihlal ettiği, sivillerin hedef alındığı, 1100’den fazla masum insanın şehit olduğu, nükleer tesisler dahil çok sayıda sivil altyapının vurulduğu belirtildi. Arakçi, bu saldırıların yalnızca İran’ın egemenliğine değil, uluslararası düzenin temel ilkelerine de ağır bir darbe anlamına geldiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, ABD ve İsrail’in insanlığa karşı suçlar işlediğini vurgulayarak, özellikle sivillere, kadınlara, çocuklara, bilim insanlarına, gazetecilere ve hatta tutsaklara yönelik kasıtlı saldırıların savaş suçu ve saldırı suçu kapsamına girdiğini belirtti. Arakçi, “Bu suçlardan hem İsrail rejimi hem de onu yönlendiren ABD yönetimi uluslararası düzeyde sorumludur.” dedi.

Arakçi, ABD’nin bu suçlar nedeniyle İran’a ve vatandaşlarına verdiği zararları tamamen tazmin etmesi gerektiğini, bunun uluslararası hukukun açık bir yükümlülüğü olduğunu kaydetti. İran’ın, tüm uluslararası hukuk yollarını kullanarak hem devlet hem de bireysel düzeyde sorumluların cezalandırılması ve tazminatın alınması için gerekli adımları atacağını ifade etti.

Son olarak İran, BM Genel Sekreteri’nden ve Güvenlik Konseyi’nden, “uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumlulukları gereği” ABD ve İsrail’i hesap vermeye zorlayacak somut adımlar atmalarını talep etti.