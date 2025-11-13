Gazze Sağlık Bakanlığı: Siyonist rejim şehitlerin organlarını çaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir el-Berş, son haftalarda teslim alınan Filistinli şehitlerin bedenlerinde görülen korkunç işkence izlerine dikkat çekerek, siyonist işgal güçlerinin bazı şehitlerin bedenlerini tanklarla ezdiğini ve organ hırsızlığına dair kesin bulguların tespit edildiğini açıkladı.

El-Berş, Gazze’de düzenlediği basın toplantısında, İsrail rejiminin teslim ettiği şehit cenazelerinde “insanlık dışı bir vahşetin” izlerinin bulunduğunu belirtti. “Bu bedenlerin her biri, uluslararası bağımsız soruşturma komisyonlarının incelemesini hak ediyor” diyen el-Berş, şehitlerin çoğunda ağır işkence, yakın mesafeden infaz ve vücut bütünlüğünü hedef alan kasıtlı saldırıların izlerinin bulunduğunu ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Kızılhaç aracılığıyla 315 şehidin naaşını teslim aldı; bunlardan yalnızca 89’u kimlik tespiti yapılabildi, 182 şehit ise kimliği belirlenemeden toplu mezarlara defnedilmek zorunda kaldı. El-Berş, teslim edilen bazı bedenlerin başsız, elleri ve gözleri bağlı olduğunu, bazı bedenlerde ise profesyonel cerrahi aletlerle yapılan kesilerin görüldüğünü söyledi. “Bu bulgular, işgalcilerin sistematik şekilde organ hırsızlığı yaptığını kanıtlıyor.” dedi.

El-Berş, tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle DNA incelemesi yapılamadığını, bu durumun Filistinlilerin adalet arayışını engellediğini belirtti. “Bu koşullar, İsrail’in suçlarını gizleme stratejisinin bir parçasıdır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, bazı şehitlerin bedenlerinin köpeklerce parçalandığını, bir kısmının yanmış veya tamamen deforme olmuş halde getirildiğini bildirdi.

Gazze hükümetine bağlı Bilgi Ofisi de yayımladığı bildiride, şehitlerin çoğunun boğularak öldürüldüğüne ve ellerinin-plastik kelepçelerle bağlanarak infaz edildiklerine dair net kanıtlar bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, “Siyonist işgal ordusu, şehitlerin cesetlerini tanklarla ezmiş, bedenlerinde kırıklar, yanıklar ve derin kesikler bırakmıştır. Bu, savaş suçu değil, insanlığa karşı işlenmiş açık bir barbarlıktır.” ifadeleri yer aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplumdan ve insan hakları örgütlerinden, İsrail’in işlediği bu vahşi suçların belgelenmesi ve sorumluların cezalandırılması için acilen bağımsız soruşturma komisyonları kurulmasını talep etti.