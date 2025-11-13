  1. Ana Sayfa
Lübnan’da Gecikmiş Restorasyon Krizi: 492 Binada Yapısal Risk, Maliyet 37 Milyon Dolar

13 Kasım 2025 - 17:53
Lübnan’daki büyük saldırının ardından başlatılması gereken yapısal restorasyon süreci, siyasi engeller nedeniyle 10 aydan fazla gecikmeyle başladı. Beyrut’un güney banliyölerinde ve kent genelinde 492 binanın hâlâ yapısal olarak güvenli olmadığı, onarım maliyetinin yaklaşık 37 milyon dolar olarak öngörüldüğü bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’taki yıkıcı saldırının etkilerinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, yapısal restorasyon süreci siyasi tıkanıklıklar nedeniyle gecikmiş durumda. Kentin güney banliyöleri ve merkezinde yapılan denetimler, 492 binanın ciddi şekilde risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu binalarda olası artçı şoklar veya doğal afetler durumunda yüksek can kaybı riskine dikkat çekiyor.

Restorasyon çalışmaları için tahmini maliyetin 37 milyon dolar civarında olduğu belirtilirken, yetkililer finansman ve lojistik konularında hala çözüme ulaşamadı. Siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklar ve bürokratik engeller, sürecin gecikmesine doğrudan etki ediyor.

Sivil toplum örgütleri ve direniş yanlısı çevreler, bu gecikmeyi “halkın güvenliğine yönelik bilinçli bir ihmal” olarak değerlendiriyor. Onlara göre, saldırının ardından başlatılması gereken restorasyon süreci, siyasi hesaplar yüzünden vatandaşları uzun süre risk altında bıraktı.

Uzmanlar, mevcut gecikmenin, kentteki altyapı ve yaşam alanlarını uzun vadede zayıflatacağını ve olası bir kriz durumunda hasarın daha da büyüyeceğini belirtiyor. Direniş çevreleri, uluslararası toplumun ve Lübnan yönetiminin halkın güvenliği için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Beyrut’ta gecikmiş restorasyon süreci, yalnızca binaların değil, Lübnan halkının güvenliğinin de ciddi şekilde tehdit altında olduğunu gösteriyor. Bu tablo, siyasi çıkarların halk sağlığı ve güvenliği önüne geçtiğinin çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor.

