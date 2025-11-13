Lübnan’da Gecikmiş Restorasyon Krizi: 492 Binada Yapısal Risk, Maliyet 37 Milyon Dolar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’taki yıkıcı saldırının etkilerinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, yapısal restorasyon süreci siyasi tıkanıklıklar nedeniyle gecikmiş durumda. Kentin güney banliyöleri ve merkezinde yapılan denetimler, 492 binanın ciddi şekilde risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu binalarda olası artçı şoklar veya doğal afetler durumunda yüksek can kaybı riskine dikkat çekiyor.
13 Kasım 2025 - 17:53
Lübnan’daki büyük saldırının ardından başlatılması gereken yapısal restorasyon süreci, siyasi engeller nedeniyle 10 aydan fazla gecikmeyle başladı. Beyrut’un güney banliyölerinde ve kent genelinde 492 binanın hâlâ yapısal olarak güvenli olmadığı, onarım maliyetinin yaklaşık 37 milyon dolar olarak öngörüldüğü bildirildi.
