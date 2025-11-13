Restorasyon çalışmaları için tahmini maliyetin 37 milyon dolar civarında olduğu belirtilirken, yetkililer finansman ve lojistik konularında hala çözüme ulaşamadı. Siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklar ve bürokratik engeller, sürecin gecikmesine doğrudan etki ediyor.

Sivil toplum örgütleri ve direniş yanlısı çevreler, bu gecikmeyi “halkın güvenliğine yönelik bilinçli bir ihmal” olarak değerlendiriyor. Onlara göre, saldırının ardından başlatılması gereken restorasyon süreci, siyasi hesaplar yüzünden vatandaşları uzun süre risk altında bıraktı.

Uzmanlar, mevcut gecikmenin, kentteki altyapı ve yaşam alanlarını uzun vadede zayıflatacağını ve olası bir kriz durumunda hasarın daha da büyüyeceğini belirtiyor. Direniş çevreleri, uluslararası toplumun ve Lübnan yönetiminin halkın güvenliği için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Beyrut’ta gecikmiş restorasyon süreci, yalnızca binaların değil, Lübnan halkının güvenliğinin de ciddi şekilde tehdit altında olduğunu gösteriyor. Bu tablo, siyasi çıkarların halk sağlığı ve güvenliği önüne geçtiğinin çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor.