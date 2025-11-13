Yemenli Aktivist Adil Haseni Hindistan’da Kaçırıldı: Sanaa Yönetiminden Acil Serbest Bırakılma Talebi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi, diplomatik bir krizle sarsıldı. Yemenli aktivist ve siyasetçi Adil Haseni, BAE’nin talimatıyla gerçekleştirildiği öne sürülen bir operasyonla kaçırıldı. Kaçırılma olayının hemen ardından Sanaa yönetimi, Hindistan’a resmi bir nota göndererek Haseni’nin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Sanaa yönetimine yakın kaynaklar, Haseni’nin insan hakları ve siyasi çalışmaları nedeniyle hedef alındığını belirtiyor. Kaçırılma, Yemen’in iç siyaseti ve bölgesel güç mücadeleleri açısından yeni bir gerginlik unsuru olarak değerlendiriliyor.

BAE ve Hindistan’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, uluslararası insan hakları örgütleri olayı kınadı ve Yemenli aktivistin güvenli şekilde geri getirilmesi çağrısı yaptı. Gözlemciler, bu operasyonun bölgedeki siyasi etkilerini uzun vadede test edeceğini öngörüyor.

Direniş yanlısı çevreler, Adil Haseni’nin kaçırılmasını “BAE ve müttefiklerinin Yemen üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası” olarak değerlendiriyor. Onlara göre, bu tür operasyonlar direniş eksenine ve Yemen’in siyasi bağımsızlığına yönelik açık tehdit anlamı taşıyor.

Sanaa yönetimi, diplomatik kanallar aracılığıyla hem Hindistan hem de uluslararası toplum üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor. Yemen’deki aktivistlerin güvenliği ve ülkenin iç işlerine müdahaleye karşı sert bir mesaj verilmesi hedefleniyor.