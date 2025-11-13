Psikolojik sorunlar, yalnızca bireysel düzeyde değil, ordunun operasyonel kapasitesinde de ciddi etkiler yaratıyor. Analistler, savaş sonrası ruhsal çöküntülerin hem askerlerin ailelerini hem de toplumu derinden etkileyebileceğini vurguluyor.

Direniş yanlısı çevreler, bu verileri İsrail’in sürekli savaş politikalarının ve Filistin’deki operasyonların asker üzerinde yarattığı baskının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Onlara göre, orduda yaşanan kriz, işgalin sadece Filistin halkı için değil, İsrail toplumu için de ağır bedeller doğurduğunu ortaya koyuyor.

Gözlemciler, resmi istatistiklerde eksik kalan verilerin, İsrail’in savaşın gerçek maliyetini gizleme çabası olarak yorumlanabileceğini söylüyor. Bu durum, ordudaki psikolojik sorunların boyutunu olduğundan küçük gösterme riskini beraberinde getiriyor.

Sonuç olarak, Gazze Savaşı’nın ardından İsrail ordusunda yaşanan psikolojik sorunlar, hem ordunun sahadaki performansını hem de ülke içindeki toplumsal yapıyı etkileyecek ciddi bir kriz olarak öne çıkıyor. Direniş çevreleri, bu tabloyu İsrail’in sürdürülebilir olmayan işgal politikalarının doğal bir sonucu olarak değerlendiriyor.