Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen dosyasında yaşanan son gelişmeler, özellikle Washington’ın perde arkasındaki güç odaklarının bölgeye yönelik yaklaşımını açık biçimde ortaya koyuyor. ABD yönetimi açısından Yemen’in yükselen direniş kapasitesi artık göz ardı edilemeyecek bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Filistin halkına verilen etkili destek, hem Washington hem de Tel Aviv için aşılması imkânsız bir meydan okuma niteliği taşıyor. Bu yeni durum, ABD’nin bölgedeki konumunu ilk kez doğal boyutuna indirirken, Yemen’in artan gücü Amerikan hegemonyasını aşındıran ve küresel düzeydeki “dokunulmazlık” algısını zayıflatan bir faktör hâline geldi.

Amerikan karar alıcılarında oluşan asıl kaygı, Yemen’in bu yükselişinin yalnızca bölgesel değil küresel denklem üzerinde de etkili olmasıdır. ABD’nin ve bölgedeki uzantılarının Yemen’i hedef alabilecek her hamlesi artık daha riskli görünmekte; zira Washington, doğrudan çatışma durumunun kendisine ağır bir bedel çıkaracağını bilerek bu rolü İsrail ve bölgedeki müttefiklerine devretmeyi tercih etmektedir.

Amerika’nın Yanılgıları ve Yemen’in Hazırlığı

ABD’nin uzun yıllar taşıdığı bir diğer yanılgı, Yemen’in barış dönemlerinde pasifleştiği yönündeydi. Ancak son on yıl, Yemenlilerin her tür tehdidi önceden sezme ve uzun vadeli hazırlık yürütme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Yemen, ekonomik baskılar, iç cepheyi zayıflatma girişimleri ve vekil grupların devreye sokulması gibi tüm araçlara karşı sürekli teyakkuz hâlinde bulunuyor.

Gazze’de geçici ateşkesin ardından Yemen, Suudi Arabistan ve müttefikleriyle yürütülen barış süreci dosyasını yeniden gündeme taşıdı. Bu girişim, Yemen’in Filistin’e verdiği destekle çelişmiyor; bilakis Yemen, hem Gazze’ye desteğini sürdürüyor hem de kendi halkına yönelik saldırıların son bulmasını talep ediyor. Sana yönetimi için bu talep bir “arzu” değil açık bir hakikat ve meşru haktır.

Ensarullah Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Farih, bu çerçevede “Biz suç amaçlı tehdit etmiyoruz; ancak her saldırıyı ağır bir bedelle karşılamaya hazırız” diyerek Yemen’in tutumunun saldırgan değil, hak temelli ve caydırıcı olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan’ın Rolü ve Bağımsızlık Krizi

CIA, Mossad ve Suudi istihbaratının ortak casusluk hücresinin ortaya çıkarılması, Riyad’ın bölgede yürüttüğü politikanın niteliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Bir dönem “büyük kardeş” olarak tanımlanan Suudi Arabistan’ın, Yemen’e karşı bu tür operasyonlarda İsrail ve ABD ile iş birliği yapması, bölge halkları için şaşkınlıkla karşılandı. Yemen’deki direnişe göre Suudi Arabistan, uzun süredir Washington’ın kararları doğrultusunda hareket eden ve kendi iradesini kaybetmiş bir ülkeye dönüşmüş durumda.

Yemen kaynakları, Suudi Arabistan’ın yürüttüğü tüm düşmanca tutumların arka planında ABD ve İsrail’in bulunduğunu belirtiyor. Bu nedenle Yemen’in olası misilleme operasyonlarının asıl mesajının Washington ve Tel Aviv’e yönelik olacağı; ancak operasyonların sonuçlarını en ağır şekilde Riyad’ın hissedeceği ifade ediliyor.

“En Etkili Ordu” Vurgusu ve ABD’nin Sınırları

Analizler, ABD’nin Arap müttefiklerini yalnızca çıkarları doğrultusunda değerlendirdiğini ve savunma desteğinin de belirli sınırlarla sınırlı olduğunu gösteriyor. Bunun en açık örneği, ABD’nin İsrail’i Yemen saldırıları karşısında denizde yalnız bırakmasıdır; Washington yalnızca silah desteği sağlamakla yetindi, sahaya doğrudan inmedi. ABD’nin gözünde hiçbir Arap veya İslam ülkesi İsrail kadar değerli değil.

Yemen ordusunun etkisi ise Batılı uzmanlar tarafından da kabul ediliyor. Amerikalı jeopolitik analist Patrik Hennigsen, Yemen’i “İsrail’e doğrudan ve etkili meydan okuma gösteren tek Arap ülkesi” olarak tanımlarken, Yemen ordusunu “bölgedeki en etkili güç” olarak nitelendirdi. Hennigsen’e göre İsrail’i korkutan asıl unsur, Yemen’in bağımsız siyasi iradesi ve ABD baskısından etkilenmeyen askeri kararlılığıdır.

Direnişin Sürekliliği ve İsrail’e Uyarı

Zaman zaman Gazze’deki görüntüler azalsa da Yemen, teyakkuz hâlinden çıkmış değil. Sana yönetimi, İsrail’in bölge genelindeki saldırılarına karşı ilkeli tavrını sürdürüyor ve yeni herhangi bir saldırı girişimine sert karşılık verileceğini belirtiyor. Netanyahu’nun tehditkâr söylemleri ise Yemen tarafından “dersin hâlâ alınmadığı” şeklinde yorumlanıyor. Direniş güçleri, bu nedenle kullanılan araçların dozunun artırılabileceğine işaret ediyor.

Barış Süreci, Kırmızı Çizgiler ve Yemen’in Uyarısı

Suudi Arabistan, Kızıldeniz’deki gerilimi gerekçe göstererek Yemen ile yürütülen barış sürecinden geri adım atmaya çalıştı. Ancak bu gerekçenin ortadan kalkmasına rağmen Riyad’ın hâlen yükümlülüklerinden kaçması ve ABD–İsrail çizgisiyle hareket etmesi, Sana’nın sabrını zorluyor. Yemen hükümeti, halkın yaşamını hedef alan adımlara karşı “banka–banka, havaalanı–havaalanı, liman–liman” denkliğinin geçerliliğini koruduğunu açıkça duyurdu.

Rus “New Eastern Outlook” portalının aktardığı uzmanlara göre barış sürecinin çökmesi durumunda Yemen’in saldırı operasyonlarını yeniden başlatma ihtimali oldukça yüksek. Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Oryantalizm Enstitüsü’nden Sergey Serebryov, Yemen’in Suudi Arabistan’ın petrol altyapısı dâhil kritik hedeflerini yeniden vurabileceği değerlendirmesinde bulundu.