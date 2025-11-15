Gazze soykırımının finansörü ABD: Siyonist rejime 32 milyar dolarlık destek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Washington yönetiminin 2023’ten bu yana siyonist rejime sağladığı silah desteğinin gerçek boyutunu ortaya koyan çarpıcı bir araştırma yayımladı. Araştırma, ABD’nin Tel Aviv’e 32 milyar dolar değerinde silah, mühimmat ve saldırı teçhizatı aktardığını belgeleyerek, Gazze’ye yönelik soykırım savaşının arkasındaki asıl finansör ve silah sağlayıcının kim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Habere göre, 2023 Ekim’inde başlatılan saldırıların ardından ABD’nin askeri sanayi devleri ile siyonist rejim arasındaki ticaret hacmi tarihi rekor kırdı. Washington, işgal ordusunun Gazze’de işlediği katliamları sürdürmesi için yüksek tahrip gücüne sahip bombalar, akıllı mühimmat, top ve tank mühimmatları ile gelişmiş muhabere ve gözetleme sistemlerinin satışına ardı ardına onay verdi.

Uluslararası gözlemcilere göre söz konusu silahların büyük bölümü, ABD hükümeti tarafından doğrudan satın alınıp hibeye dönüştürülerek veya satış adı altında finanse edilerek siyonist rejime teslim edildi. Uzmanlar, bu silahların tamamının Gazze’deki toplu katliamların, zorla yerinden etmelerin ve altyapının sistematik olarak yok edilmesinin ana araçları olduğunu vurguluyor.