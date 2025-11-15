Trump, dondurulan Rus varlıklarını gasp etmeye hazırlanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Kongresi Bütçe Ofisi, Başkan Donald Trump’ın 2026–2028 yılları arasında, Amerikan yargı yetkisi altında bulunan toplam 5 milyar dolarlık dondurulmuş Rus egemen varlıklarının yarısına el koyabileceğini değerlendirdi.

Kurumun yaptığı analiz, ABD’nin kontrolündeki toplam Rus varlıklarına ‘yaklaşık 5 milyar dolara’ dayanıyor. Bu değerlendirme, Kongre tarafından “REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025” (2025 Ukraynalılar İçin REPO Uygulama Yasası) adlı tasarının kabul edilmesi ihtimaline göre yapıldı. Bu yasa, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına nasıl kullanılacağını düzenliyor.

Bütçe Ofisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bütçe Ofisi’nin değerlendirmesine göre, federal hükümetin Rusya Federasyonu’na ait varlıklara el koyması için yüzde 50 oranında bir ihtimal bulunmaktadır. Bu çerçevede, 2026–2028 döneminde Rusya’nın egemen varlıklarından 2,5 milyar doların müsadere edileceği varsayılmaktadır.”