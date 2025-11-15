ABD, Karayipler’de ölüm saçmaya devam ediyor: Balıkçı teknesine saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenlediğini ve teknede bulunan 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

SOUTHCOM, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden, teknedeki saldırının anını gösteren görüntüleri paylaştı. Açıklamada, saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği ve teknenin ABD tarafından “terör örgütü” olarak tanımlanan bir grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi. Operasyonun uluslararası sularda düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan Venezüella lideri Nicolas Maduro, Caracas’ta düzenlenen uluslararası hukukçular toplantısında ABD halkına seslendi. ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin, “Güney Amerika’da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.