ABD, Suudilere F-35 satışı ve Çin endişesiyle karşı karşıya

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın, Lockheed Martin tarafından üretilen gelişmiş F-35 savaş uçakları talebini onaylamayı değerlendirdiğini açıkladı.

Trump, başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suudiler çok sayıda savaş uçağı almak istiyor. Bu konuyu inceliyorum… Benden bunu talep ettiler. Aslında sadece F-35 değil, daha fazlasını, başka savaş uçaklarını da almak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Olası satış, Trump’ın önümüzdeki hafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Beyaz Saray’da kabul etme planlarıyla aynı döneme denk geliyor. İki tarafın bu ziyaret sırasında geniş kapsamlı ekonomik ve savunma anlaşmaları imzalaması bekleniyor.

Buna paralel olarak, New York Times gazetesi, Pentagon tarafından hazırlanan bir istihbarat raporunun, Suudi Arabistan’a F-35 satışı durumunda Çin’in bu teknolojiye erişme ihtimali nedeniyle ABD’de endişe yarattığını duyurdu.