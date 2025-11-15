Tahran’dan Viyana’ya Net Mesaj: Nükleer Dosya Siyasi Baskılara Teslim Edilemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi ve Büyükelçisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) son dönemde hazırladığı teknik raporlara yönelen tartışmalar üzerine sert bir açıklama yaptı. Temsilci, Ajans’ın asli görevinin teknik gerçekleri esas almak olduğunu, buna rağmen bazı çevrelerin Viyana’daki denetim mekanizmasını siyasi hesapların aracı hâline getirmeye çalıştığını söyledi.

Diplomatik kaynaklara göre Tahran, özellikle ABD ve bazı Batılı ülkelerin Ajans üzerinde baskı kurarak İran dosyasını uluslararası müzakere masalarında koz olarak kullanmasından rahatsız. Büyükelçi, “Nükleer denetim sistemi, siyasi manipülasyona kapı aralandığında, yalnızca İran değil tüm bölge istikrarı zarar görür” diyerek bu müdahalelerin Ajans’ın teknik güvenilirliğini zedelediğini dile getirdi.

İran tarafı, UAEA’nın geçmişte de benzer baskılarla karşı karşıya bırakıldığını, ancak denetim kurumunun güvenilirliğinin sadece bağımsızlıkla korunabileceğini vurguluyor. Tahran, Ajans’la işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirtiyor ancak raporlarda ‘ön yargı’ gördüğü her adımı da yakından takip ediyor.

Bölgesel direniş eksenine yakın çevreler ise, Ajans’a yönelen siyasi yönlendirmelerin İran’ın nükleer ilerleyişini durdurmaya yönelik baskı diplomasisinin yeni bir adımı olduğunu savunuyor. Bu çevreler, “Gerçekler teknik raporlarda zaten ortada. Siyasi kuşatma girişimleri boşa çıkacaktır” değerlendirmesinde bulunuyor.

İran’ın BM nezdindeki son açıklaması, nükleer müzakerelerdeki yeni denge arayışlarının sürdüğü bir dönemde, Viyana’ya açık bir uyarı niteliği taşıyor.