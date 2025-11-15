  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Haber Analiz

İran Donanması, yasadışı petrokimya yüklü tankere el koydu

15 Kasım 2025 - 16:58
News ID: 1750632
İran Donanması, yasadışı petrokimya yüklü tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları, Singapur’a gitmekte olan 30 bin ton petrokimya yükü taşıyan Marshall Adaları bayraklı Talara tankeri, yargı talimatı üzerine durdurdu. İncelemeler sonucunda geminin yasadışı yük taşıdığı tespit edildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Donanması’nın Hızlı Müdahale Birimleri, dün sabah saat 07:30’da yargı makamlarının talimatı doğrultusunda, Marshall Adaları bayraklı Talara isimli bir tankeri durdurdu ve incelemeye aldı.

Söz konusu tanker, 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyor ve Singapur’a doğru hareket ediyordu. Yargı makamlarının talimatıyla, gemi bugün sabah limana çekilerek, yasadışı taşıma iddiaları kapsamında incelemeye alındı.

İran Donanması, operasyonun ülkenin ulusal çıkarları ve kaynaklarının korunması amacıyla yasal yetkiler çerçevesinde başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, tankerin izinsiz yük taşıdığı tespit edildi. Operasyon, Devrim Muhafızları mensuplarının özverili çalışmalarıyla tamamlandı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha